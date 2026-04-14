В Турции стартовала Ассамблея Межпарламентского союза

В Стамбуле начала работу 152-я Ассамблея Межпарламентского союза, организованная Великим национальным собранием Турции.

Главной темой съезда заявлены "укрепление надежды, обеспечение мира и защита справедливости для будущих поколений".

Российскую делегацию на международном форуме возглавила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Известно, что спикер верхней палаты парламента вылетела в Турцию сегодня утром.

Парламентская политика Турции

Профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил интерес Анкары к развитию двусторонних и многосторонних связей с другими государствами на уровне законодательных органов, в том числе с Россией.

"Турция позитивно настроена на укрепление контактов с Россией, и уровень парламента здесь не исключение. Сейчас в мире и в регионе довольно сложная ситуация, и чем больше наши парламентарии будут встречаться и находить взаимопонимание в процессе диалога, тем больше будет пользы для обоих государств", - прежде всего сказал он.

"Любое подобное сотрудничество между нашими государствами — это шаг вперед, к лучшему для обеих сторон будущему. С этой точки зрения очень важна организация регулярных встреч между парламентариями России и Турции. Эти встречи не в первый раз проводятся в Турции, они имеют систематический характер и играют свою важную роль в российско-турецком взаимодействии", - продолжил Тогрул Исмаил.

"Турция заинтересована в контактах с парламентариями всех своих партнеров в целом. Поэтому организуются встречи депутатов и внутри Организации тюркских государств, и в других форматах. Взаимодействие парламентариев помогает укреплять двусторонние отношения Турции с любыми государствами", - добавил профессор Анкарского университета.

Масштабы Ассамблеи МПС в Стамбуле

Всего в съезде принимают участие более 2400 делегатов из 160 стран мира, включая председателей парламентов и депутатов. В рамках форума планируется проведение свыше 80 встреч, среди которых сессии Ассамблеи, обсуждения в постоянных комитетах и различные тематические собрания.

Стоит отметить, что это уже четвертая Ассамблея Межпарламентского союза, проводимая в Стамбуле. Предыдущие подобные встречи состоялись в 1934, 1951 и 1996 годах.