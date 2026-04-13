В Стамбуле пройдет встреча глав парламентов Азербайджана, Армении и Грузии

Переговоры спикера армянского парламента Алена Симоняна и председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой состоятся в скором времени в Стамбуле, о соответствующих планах рассказал сам Симонян.

По его словам, через несколько дней он отправляется в Стамбул, где пройдет 152-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС).

"Там будут присутствовать главы парламентов многих стран. В данный момент запланированы встречи с азербайджанскими и грузинскими коллегами”

– Ален Симонян

Председатель парламента Армении также коснулся телефонного разговора со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, который состоялся 7 апреля. Он пояснил, что беседа была проведена по случаю ее дня рождения.

"Мы всегда общаемся открыто, прямо, в духе взаимного уважения"

– Ален Симонян

Армянский политик уточнил, что Валентина Матвиенко также будет в Стамбуле, и предположил, что общение будет продолжено там, однако уточнил, что речь не идет об официальной встрече.

Напомним, кресло спикера парламента Грузии занимает Шалва Папуашвили.