Песков: РФ – важный игрок на мировом энергорынке

В Кремле заявили о важной роли российских энергоресурсов на мировом рынке в контекте глобального кризиса из-за событий на Ближнем Востоке.

Россия остается важным актором на мировом энергетическом рынке, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Это важно, особенно сейчас, подчеркнул представитель Кремля, когда рынки переживают "не очень хорошие времена", связанные с кризисом на Ближнем Востоке.

"Россия остается ответственным и очень важным игроком на энергетических рынках мировых. Рынки переживают сейчас не лучшие времена"

– Дмитрий Песков

Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ вновь подчеркнул, что Москва надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в Ормузском проливе.