Обстановка на Ближнем Востоке остается нестабильной – Песков

В Кремле выразили обеспокоенность в связи с событиями в регионе Ближнего Востока и заявили, что в Ормузском проливе ситуация развивается разнонаправленно.

Ситуация в Ормузском проливе меняется стремительно и в настоящее время развивается в разных направлениях, такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с представителями СМИ.

По его словам, инициатива американского президента Дональда Трампа о фактической блокаде иранского побережья, неоднозначна.

"Ситуация меняется стремительно. Скажем так, развивается разнонаправленно"

– Дмитрий Песков

Что это значит и во что может вылиться, пока не понятно, подчеркнул пресс-секретарь.

Тем не менее, российская сторона надеется на то, что переговорный процесс между США и Ираном продолжится, несмотря на безрезультатный итог первой встречи по урегулированию конфликта в Исламабаде.