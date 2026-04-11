Песков прокомментировал переговоры Ирана и США

Песков прокомментировал переговоры Ирана и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу итогов переговоров делегаций США и Ирана, которые завершились накануне в Пакистане.

Американо-иранские переговоры, которые состоялись в минувшие выходные в пакистанском Исламабаде, не дали результатов, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на такой негативный факт, что по итогам контактов США и Ирана не получилось купировать риски возобновления активных боевых действий на Ближнем Востоке.

"Пока мы можем констатировать, что переговоры окончились безрезультатно"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля также прокомментировал объявленную президентом США Дональдом Трампом накануне блокаду Ормузского пролива, уже заблокированного Ираном, силами ВМС США. Песков уточнил, что фактически это означает блокаду побережья Исламской Республики.

"Что это значит и во что это выльется, мы пока с вами не понимаем"

– Дмитрий Песков

805 просмотров

