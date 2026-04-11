В UKMTO рассказали подробности блокады Америкой Ормузского пролива

Сегодня вечером Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) распространил сообщение о получении им уведомления о блокаде США Ормузского пролива.

В Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) подтвердили введение блокады Ормузского пролива и озвучили подробности реализуемой ВМС США меры.

"UKMTO был проинформирован, что с 14:00 по всемирному координированному времени (17:00 мск - ред.) 13 апреля 2026 года вводятся ограничения на морской доступ, затрагивающие иранские порты и прибрежные районы, включая акватории Персидского залива, Оманского залива и Аравийского моря к востоку от Ормузского пролива"

– UKMTO

В центре также рассказали, на какие суда будут распространяться ограничения. Под них подпадут суда, которые так или иначе взаимодействуют с портами, нефтяными терминалами либо береговой инфраструктурой Ирана, причем на протяжении всей береговой линии. Флаг, под которым идет судно, значения иметь не будет.

При этом, отметили в UKMTO, суда, направляющиеся транзитом через Ормузский пролив в пункты, расположенные вне Ирана, либо идущие из них, смогут передвигаться свободно, однако на них может быть проведен досмотр. Те нейтральные суда, которые в данный момент находятся в портах Исламской Республики, получают льготный период для выхода, однако он будет действовать на протяжении ограниченного времени.