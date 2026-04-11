США начинают блокаду Ормузского пролива

В эти минуты американские военные приступают к обещанной накануне президентом США Дональдом Трампом блокаде Ормузского пролива.

Америка начала блокировать ранее уже заблокированный Ираном Ормузский пролив, блокаду осуществляет Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Мера принимается в рамках поручения президента США Дональда Трампа, которое тот дал в воскресенье после провала американо-иранских переговоров в Пакистане.

Сам Трамп вскоре после вступления в силу блокады опубликовал в соцсети пост, в котором предупредил о немедленном уничтожении любого иранского судна, которое попробует даже приблизиться к блокаде.

Напомним, ранее CENTCOM сообщило о старте блокады в 17.00 мск 13 апреля. Ей подлежат все суда, которые входят в иранские порты и выходят из них.

В командовании добавили, что блокироваться будет трафик из портов как в Персидском, так и в Оманском заливе – их акватории и связывает собой Ормузский пролив.