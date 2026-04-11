Париж и Лондон организуют конференцию оборонительной миссии в Ормузском проливе

Эммануль Макрон сообщил об организации конференции оборонительной миссии в Ормузском проливе. Она состоится на этой неделе.

Франция и Великобритания в ближайшие дни проведут конференцию стран, которые готовы принять участие в многонациональной миротворческой миссии в Ормузском проливе. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях французский президент Эммануэль Макрон.

Миссия носит сугубо оборонительный характер, она не связана с воюющими странами и будет развернута только после того, как в регионе завершатся боевые действия.

Президент Франции также заявил о необходимости долгосрочного урегулирования конфликта, включая решение вопросов ядерной и баллистической программ Ирана.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой атаковали объекты в самых крупных городах Исламской Республики. В ответ Иран наносил удары по израильской территории и американским объектам в странах Ближнего Востока.

В прошлую среду США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня и согласились на переговоры в Пакистане. Они начались в субботу, а завершились рано утром в воскресенье. По итогам встречи стороны сообщили, что не смогли достичь консенсуса.