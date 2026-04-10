США будут сами блокировать Ормузский пролив – Трамп

Ормузский пролив с этого момента будет блокироваться ВМС США, такое громкое заявление сделал президент США Дональд Трамп после переговоров с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива американскими Военно-морскими силами. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети.

"С этого момента ВМС США, лучшие в мире, начнут процесс блокады всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него"

– Дональд Трамп

Он добавил, что в блокаде будут участвовать и другие страны, но не уточнил, какие именно.

Глава государства пояснил, что рано или поздно начнет действовать принцип, согласно которому любое судно сможет войти в пролив и выйти из него. Однако сейчас, отметил Трамп, это невозможно из-за действий Тегерана, сообщившего о минировании пролива. По словам президента США, это шантаж, что абсолютно недопустимо ни в отношении Америки, ни в отношении других стран.

"Я также поручил нашим ВМС искать и перехватывать каждое судно в международных водах, которое заплатило дань Ирану"

– Дональд Трамп

Президент подчеркнул, что суда, которые заплатят Ирану за проход через Ормузский пролив, больше не смогут чувствовать себя в безопасности.

Глава государства также пообещал приступить к уничтожению мин, установленных иранской стороной.