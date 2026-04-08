Трамп потребовал от НАТО обезопасить Ормузский пролив – СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настаивает на том, чтобы страны Североатлантического альянса оказали Вашингтону помощь в обеспечении безопасности судоходства на территории Ормузского пролива.
Об этом проинформировала американская телекомпания CNN, ссылаясь на источники.
Уточняется, что Дональд Трамп обсуждал этот вопрос на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Согласно источнику, президент США настаивал на том, чтобы страны-участницы альянса возложили на себя данные обязательства уже в ближайшее время.