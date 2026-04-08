Вестник Кавказа

Трамп потребовал от НАТО обезопасить Ормузский пролив – СМИ

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Американское телевидение сообщает, что президент Трамп на встрече с генсеком НАТО потребовал принять меры по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настаивает на том, чтобы страны Североатлантического альянса оказали Вашингтону помощь в обеспечении безопасности судоходства на территории Ормузского пролива.

Об этом проинформировала американская телекомпания CNN, ссылаясь на источники.

Уточняется, что Дональд Трамп обсуждал этот вопрос на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Согласно источнику, президент США настаивал на том, чтобы страны-участницы альянса возложили на себя данные обязательства уже в ближайшее время.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
575 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.