Трамп дал оценку текущей ситуации в Ормузском проливе

Иран плохо выполняет часть соглашения, связанную с открытием Ормуза для международного судоходства, заявил Трамп. Он подчеркнул, что в рамках перемирия речь шла о других договоренностях.
Пропуск судов через Ормузский пролив реализуется Ираном плохо, такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.
"Иран очень плохо, а некоторые даже сказали бы, что недостойно справляется с обеспечением поставок нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которого мы достигли"
– Дональд Трамп
Перемирие было достигнуто в ночь на 8 апреля, в рамках него Иран обязался на две недели открыть Ормузский пролив.
Накануне в Тегеране сообщали, что пролив открыт, но для прохода необходима координация с иранской стороной. Часть пролива остается заминированной.
За прошедшие сутки, по данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), Ормуз пересекли два нефтяных танкера и четыре коммерческих грузовых судна.