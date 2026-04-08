Трамп дал оценку текущей ситуации в Ормузском проливе

Иран плохо выполняет часть соглашения, связанную с открытием Ормуза для международного судоходства, заявил Трамп. Он подчеркнул, что в рамках перемирия речь шла о других договоренностях.

"Иран очень плохо, а некоторые даже сказали бы, что недостойно справляется с обеспечением поставок нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которого мы достигли"

– Дональд Трамп

Перемирие было достигнуто в ночь на 8 апреля, в рамках него Иран обязался на две недели открыть Ормузский пролив.

Накануне в Тегеране сообщали, что пролив открыт, но для прохода необходима координация с иранской стороной. Часть пролива остается заминированной.

За прошедшие сутки, по данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), Ормуз пересекли два нефтяных танкера и четыре коммерческих грузовых судна.