МИД Ирана: Ормузский пролив открыт для всех

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Для судоходства открыт Ормузский пролив, об этом заявил замглавы МИД Ирана в четверг. Дипломат уточнил, что проход через пролив возможет для судов всех стран, получивших иранское разрешение.

Ормузский пролив открыт, пересекать его могут суда любых государств при соблюдении некоторых условий, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, передает телеканал ITV.

"(Ормузский пролив открыт - ред.) для всех - для всех, кто получил разрешение от Ирана и находится в контакте с иранскими властями"

– Хатибзаде

Замглавы иранского МИД, отвечая на вопрос журналистов о возможности прохода через Ормуз судов США, подчеркнул, что "никакой разницы нет", но добавил, что проход американских кораблей будет возможен при отсутствии "враждебного поведения".

Дипломат уточнил, что имеется ряд ограничений технического характера, в связи с этим требуется координация с Ираном для пересечения пролива.

Накануне сообщалось, что США и Иран пришли к соглашению о перемирии, в рамках которого на две недели будет открыт Ормузский пролив. В среду в Тегеране заявили о снятии блокировки с водной артерии.

1010 просмотров

