Иран вводит новые правила прохода Ормузского пролива

Всем грузовым судам, планирующим пересечь Ормузский пролив, предложено выбирать альтернативные пути следования, чтобы исключить поражения минами, установленными в водной артерии, сообщили в Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
"В связи с военной обстановкой в Персидском заливе и Ормузском проливе всем судам, намеревающимся пройти через пролив, необходимо в координации с ВМС КСИР в Ормузском проливе до дальнейшего уведомления использовать альтернативные маршруты движения"
- заявление
Сейчас у капитанов судов есть два альтернативных маршрута, оба они пролегают через акваторию острова Ларак, пояснили в КСИР, передает ТАСС.
Такие меры предприняты ради соблюдения принципов морской безопасности и защиты от возможных столкновений с морскими минами, пояснили в военном ведомстве ИРИ.
