Иран вводит новые правила прохода Ормузского пролива

Вопрос открытия Ормузского пролива Ираном завис в воздухе из-за противоречий по Ливану: Израиль не намерен прекращать там боевые действия, на чем настаивает Иран, поэтому сейчас пролив остается закрытым.

Всем грузовым судам, планирующим пересечь Ормузский пролив, предложено выбирать альтернативные пути следования, чтобы исключить поражения минами, установленными в водной артерии, сообщили в Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"В связи с военной обстановкой в Персидском заливе и Ормузском проливе всем судам, намеревающимся пройти через пролив, необходимо в координации с ВМС КСИР в Ормузском проливе до дальнейшего уведомления использовать альтернативные маршруты движения"

Сейчас у капитанов судов есть два альтернативных маршрута, оба они пролегают через акваторию острова Ларак, пояснили в КСИР, передает ТАСС.

Такие меры предприняты ради соблюдения принципов морской безопасности и защиты от возможных столкновений с морскими минами, пояснили в военном ведомстве ИРИ.

Напомним, ранее мы писали о том, что Америка согласна выполнять свои обязательства по соглашению о прекращении огня с Ираном, только если он разблокирует Ормузский пролив, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Также чиновник сообщил о "недопонимании" между Ираном и США, пояснив, что американская сторона не соглашалась на включение Ливана в режим прекращения огня.