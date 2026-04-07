Иран заявил о нарушении США трех пунктов мирного плана до начала переговоров

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране заявили, что США нарушили предварительные договоренности по урегулированию конфликта еще до начала официальных переговоров.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США нарушили три основных пункта мирной инициативы из десяти шагов до официального начала переговоров. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, нарушения включают в себя несоблюдение режима прекращения огня в Ливане, проникновение американского беспилотника в воздушное пространство Ирана над городом Лар, а также отрицание права Ирана на обогащение урана.

"Как ясно заявил президент США, предложение Ирана из 10 пунктов является "работоспособной основой для переговоров" и основной рамкой для этих переговоров. Однако до настоящего времени были нарушены три пункта этого предложения"

- Мохаммад Багер Галибаф

Галибаф подчеркнул, что при таких нарушениях со стороны США продолжать переговоры или соблюдать взаимное прекращение огня не имеет смысла.

Напомним, в среду президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны договорились о двухнедельном перемирии. Позже в Высшем совете национальной безопасности Ирана подтвердили готовность Вашингтона обсуждать иранский план из десяти пунктов, добавив, что официальная встреча делегаций назначена на пятницу в Исламабаде.

