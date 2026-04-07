США будут соблюдать перемирие, если Иран откроет Ормузский пролив – Вэнс

Америка согласна выполнять свои обязательства по соглашению о прекращении огня с Ираном, только если он разблокирует Ормузский пролив, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Вашингтон не намерен следовать соглашению о перемирии с Ираном, если Тегеран не откроет Ормузский пролив, такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он также сообщил о "недопонимании" между Ираном и США, пояснив, что американская сторона не соглашалась на включение Ливана в режим прекращения огня.

В то же время, Вэкс подчеркнул, что Вашингтог готов смягчить требования к Тегерану, связанные с отказом от обогащения урана, при условии добросовестных переговоров.

Ранее сегодня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер примут участие в переговорах с Ираном в Исламабаде в выходные.