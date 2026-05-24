Иран потребовал от США разморозить его зарубежные активы

Иран потребовал от США разморозить свои зарубежные активы на сумму $24 млрд в рамках предложений по урегулированию. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на анонимный источник

"Согласно тексту меморандума о взаимопонимании, состоящему из 14 пунктов, замороженные активы Ирана в 24 миллиарда долларов должны быть разблокированы в ходе переговоров с американской стороной. Тегеран настаивает, что половина этой суммы должна быть переведена Ирану сразу после объявления меморандума о взаимопонимании, а остальная часть – в течение следующих 60 дней"

Отметим, Иран неоднократно заявлял о готовности ответить на любые агрессивные действия со стороны США. Подобная реакция способна привести к дестабилизации на мировом нефтяном рынке и значительному росту цен на нефть.

Ранее представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских ВС Эбрахим Зольфагари допустил, цена за баррель нефти достигнет $200 из-за войны США на Ближнем Востоке.