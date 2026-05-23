Аэропорт Баку обслужил почти 200 тыс пассажиров в дни форума WUF13

За время Всемирного форума городов WUF13 Международный аэропорт Баку обслужил почти 200 тыс пассажиров, перейдя на усиленный режим работы в условиях повышенной нагрузки.

Международный аэропорт имени Гейдара Алиева обеспечил бесперебойное обслуживание пассажиров в период проведения 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) в Баку.

С 15 по 24 мая аэропорт обслужил в общей сложности 194 793 пассажира. Из них более 100 тыс составили прибывающие гости, а около 94 тыс вылетели из столицы Азербайджана.

Для приема международных делегаций и участников форума аэропорт перешел на усиленный режим работы. Администрация организовала специальные транспортные маршруты и внедрила дополнительные сервисные решения для комфортного передвижения людей.

Аэропорт продолжает поддерживать высокую оперативность и безопасность обслуживания путешественников в дни проведения международных мероприятий в соответствии с мировыми стандартами.