Азербайджан подвел итоги Всемирного форума городов WUF13

Всемирный форум городов WUF13 в Азербайджане собрал рекордные 60 тыс участников и официально завершился принятием двух документов по мировому развитию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подвел итоги прошедшего в стране Всемирного форума городов WUF13. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице главы государства в социальной сети.

"Мы поздравляем всех участников, партнёров и структуру ООН, в частности UN-Habitat, с успешным и результативным проведением WUF13 "

– Ильхам Алиев

Данный форум стал вторым по масштабу международным мероприятием, проведенным в Азербайджане после климатического саммита COP29. Мероприятие стало крупнейшим в истории благодаря рекордному количеству участников, число которых достигло 60 тыс человек.

В рамках форума по инициативе Азербайджана впервые прошел сегмент лидеров для продвижения глобальной городской повестки. По итогам обсуждений стороны приняли два итоговых документа: резюме председателя и Бакинский призыв к действию.

В публикации отмечается, что международное сообщество высоко оценило текущий опыт Азербайджана по восстановлению девяти городов и сотен сел в Карабахе и Восточном Зангезуре, признав его ценным примером для других постконфликтных регионов.

"В условиях растущей глобальной неопределённости WUF13 стал ещё одним значимым вкладом Азербайджана в укрепление многостороннего сотрудничества и совместных действий ради лучшего будущего"

– Ильхам Алиев

Напомним, 13-й Всемирный форум городов WUF13 проходил в Баку с 18 по 22 мая. Мероприятие созывается Программой ООН по населенным пунктам UN-Habitat и является главной международной конференцией, посвященной проблемам быстрой урбанизации и вопросам устойчивого развития городов.