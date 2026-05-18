Азербайджан подвел итоги Всемирного форума городов WUF13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подвел итоги прошедшего в стране Всемирного форума городов WUF13. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице главы государства в социальной сети.
"Мы поздравляем всех участников, партнёров и структуру ООН, в частности UN-Habitat, с успешным и результативным проведением WUF13 "
– Ильхам Алиев
Данный форум стал вторым по масштабу международным мероприятием, проведенным в Азербайджане после климатического саммита COP29. Мероприятие стало крупнейшим в истории благодаря рекордному количеству участников, число которых достигло 60 тыс человек.
В рамках форума по инициативе Азербайджана впервые прошел сегмент лидеров для продвижения глобальной городской повестки. По итогам обсуждений стороны приняли два итоговых документа: резюме председателя и Бакинский призыв к действию.
В публикации отмечается, что международное сообщество высоко оценило текущий опыт Азербайджана по восстановлению девяти городов и сотен сел в Карабахе и Восточном Зангезуре, признав его ценным примером для других постконфликтных регионов.
"В условиях растущей глобальной неопределённости WUF13 стал ещё одним значимым вкладом Азербайджана в укрепление многостороннего сотрудничества и совместных действий ради лучшего будущего"
– Ильхам Алиев
Напомним, 13-й Всемирный форум городов WUF13 проходил в Баку с 18 по 22 мая. Мероприятие созывается Программой ООН по населенным пунктам UN-Habitat и является главной международной конференцией, посвященной проблемам быстрой урбанизации и вопросам устойчивого развития городов.