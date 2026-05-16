На Всемирном форуме городов Ильхам Алиев рассказал, как ведут себя истинные хозяева земли

Не только Баку, но и многие древние азербайджанские города могут гордиться своей архитектурой. Об этом президент Азербайджана заявил на открытии Всемирного форума городов WUF13, проходящего в Баку.

Сегодня в Баку открылась 13-ая сессия Всемирного форума урбанизма, на которую собрались почти 45 тыс. участников из 182 стран. Приветствуя гостей, президент Азербайджана заметил, что это второе крупнейшее международное мероприятие, когда-либо проводившееся в Азербайджане, после Конференции ООН по изменению климата COP29, проходившей в Баку осенью 2024 года.

Уникальность азербайджанской архитектуры Ильхам Алиев объяснил географическим положением страны - между Европой и Азией.

Баку

Здесь недалеко от стен Старого города находится современный 15-километровый Бакинский бульвар, а рядом с ним — здания XIX века, спроектированные и построенные европейскими архитекторами. Эта естественная гармония между старым и новым, между сохранением исторического наследия и необходимостью городского планирования и модернизации.

Баку с его Девичьей башней VI века был первым городом в мире, где добывали нефть, еще в 1846 году. Из-за этого город был сильно загрязнен. Теперь вместо Черного города появился Белый город, образец городского развития. За последние 20 лет в Баку создано множество парков, площадей и садов.

Шамахи

Столица государства Ширваншахов, родина азербайджанского поэта XIV века Насими, ставится одной из старейших мечетей в мире, построенной в 743 году.

Нахчыван

Столица государства Атабеков, родина азербайджанского архитектора Аджами Нахчывани, ставится построенным им памятником – мавзолеем Момине Хатун XII века.

Гянджа

Один из старейших городов мира, родина азербайджанского поэта XII века Низами Гянджави, развивается, сохраняя при этом свой исторический облик.

Габала и Шеки

Столица и один из главных городов Кавказской Албании, имеют множество исторических памятников, а церковь в селе Киш, недалеко от Шеки, возможно, одна из старейших в мире.

Село Лахидж

15 веков назад жители построили там канализационную систему и водопровод, которые функционируют и по сей день.

Шуша

Город, находившийся под оккупацией почти 30 лет, сейчас восстанавливается практически с нуля, а ее поврежденная крепость отреставрирована.

Все эти памятники не только были построены нашими предками, не только пережили вторжения, разрушения и опустошения, были восстановлены и отреставрированы разными поколениями азербайджанцев, но и сохранились до наших дней… Мы гордимся им, гордимся нашей древней историей, которая отражена не только в нашей музыке и поэзии, но и в архитектуре

- Ильхам Алиев

Одной из главных задач Азербайджана он назвал восстановление Карабахского экономического района, находившегося под оккупацией в течение 30 лет и подвергшегося полному разрушению и опустошению. Так, Агдам называли «Хиросимой Кавказа», поскольку город фактически сровняли с землей - здания, исторические памятники, общественные здания и дома были разобраны и полностью разрушены.

Сейчас в Азербайджане реализуется программа «Великого возвращения», и разрабатываются генеральные планы городов и поселков. За пять лет уже построено 70 километров тоннелей и 435 мостов, заработали электростанции, водопроводы, школы, больницы, 3 международных аэропорта, железные дороги.

Именно так ведут себя владельцы земли, в отличие от тех, кто приходит только для того, чтобы сносить, разрушать и причинять страдания

- президент Азербайджана

Сегодня на деоккупированных территориях проживает около 85 тыс. азербайджанцев. Промышленные зоны, создаваемые на освобожденных территориях, призваны способствовать быстрому возвращению сотен тысяч людей, когда-то лишенных права жить на своей земле.

2026-й объявлен в Азербайджане Годом градостроительства.