Пекин призвал вынести соглашение между США и Ираном в СБ ООН

Пекин заявил о важности одобрения будущего соглашения между Ираном и США со стороны СБ ООН. Это придаст легитимности документу.

"Мы считаем, что как только соглашение будет достигнуто, оно должно быть представлено Совету Безопасности ООН для одобрения, чтобы обладать легитимностью и авторитетом"

— Ван И

Как отметил Ван И, дипломатический процесс между США и Ираном остается важнейшим фактором урегулирования. Пекин поддерживает дипломатическую работу Пакистана, а также рассчитывает на дальнейшее продвижение сторон к заключению соглашения.