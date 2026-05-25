Вестник Кавказа

Пекин призвал вынести соглашение между США и Ираном в СБ ООН

Пекин призвал вынести соглашение между США и Ираном в СБ ООН
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пекин заявил о важности одобрения будущего соглашения между Ираном и США со стороны СБ ООН. Это придаст легитимности документу.

Китай призвал легитимизировать процесс урегулирования между США и Ираном через Совбез ООН. Как отметили в МИД КНР, соглашение должно быть одобрено СБ ООН.  

"Мы считаем, что как только соглашение будет достигнуто, оно должно быть представлено Совету Безопасности ООН для одобрения, чтобы обладать легитимностью и авторитетом"

— Ван И 

Как отметил Ван И, дипломатический процесс между США и Ираном остается важнейшим фактором урегулирования. Пекин поддерживает дипломатическую работу Пакистана, а также рассчитывает на дальнейшее продвижение сторон к заключению соглашения.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
960 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.