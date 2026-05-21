Британия ввела очередные антироссийские санкции

Британия снова расширила санкционный список против России на 18 позиций в отношении организаций и четырех физических лиц.

Уточняется, что рестрикции введены против 14 организаций и четырех лиц, которые были связанны с российскими платежными системами.

Также под ограничения попали киргизский "Евразийский сберегательный банк" и ряда финансовых компаний из России, Великобритании , Панамы, Киргизии, Грузии, Маршалловых Островов и ОАЭ.