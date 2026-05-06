Евросоюз рассматривает санкции против иранских дипломатов - СМИ

В скором времени Иран могут ждать новые санкции Евросоюза – в странах объединения рассматривают возможность введения рестрикций в отношении ряда военных атташе и дипломатов Ирана на территории блока, вплоть до их высылки, пишет Euractiv со ссылкой на секретный документ.

Как полагают в ЕС, многие из диппредставителей ИРИ поддерживают тесные связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), внесенного в список террористических организаций, передает РИА Новости.

Подробностей издание не сообщает, однако стало известно, что в списках фигурирует военный атташе Ирана в Польше Мохаммед Нагизаде.

Напомним, ранее мы писали о том, что руководство ЕС отказалось снимать действующие санкции с Ирана. Главным условием для их отмены Европейский союз называет кардинальный пересмотр политического курса страны, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Действующие санкции против Ирана позволили Брюсселю внести в черный список несколько сотен иранских граждан и компаний. Подобные ограничения подразумевают полную заморозку принадлежащих им активов на европейской территории, а также строгий запрет на въезд в страны Евросоюза.