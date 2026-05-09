Вестник Кавказа

Мирное соглашение Баку и Еревана привлечет инвестиции в Азербайджан – AZPROMO

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, по словам главы AZPROMO Юсифа Абдуллаева, придаст импульс процессу привлечения инвестиций в азербайджанскую экономику.

Заключение армяно-азербайджанского мирного договора даст толчок развитию новых инвестиционных перспектив, такое заявление сделал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев во время деловой панели "Инвестиции в регион Каспия".

Он напомнил, что 8 августа 2025 года Баку и Ереван подписали совместную декларацию, что стало началом нового этапа в развитии двусторонних отношений.

"Мирное соглашение фактически подготовлено, и я убежден, что после его заключения появятся новые возможности для инвестирования"

– Юсиф Абдуллаев

Исполнительный директор агентства пояснил, что в первую очередь это касается логистики – открытие Зангезурского коридора сыграет важнейшую роль в процессе привлечения инвестиций в Азербайджан.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1120 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.