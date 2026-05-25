Омск примет Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоится предстоящим летом в Омске. Об этом заявил в ходе брифинга помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что мероприятие запланировано на 20 августа.

"Упомяну в этом контексте, что в прошлом году форум межрегионального сотрудничества прошел в казахстанском Уральске, в этом году запланировано его проведение 20 августа в Омске"

– Юрий Ушаков

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день межрегиональные связи играют существенную роль в отношениях Москвы и Астана.

Ушаков добавил, что 76 регионов России наладили успешное взаимодействие с областями Казахстана.

Напомним, 27 мая президент РФ Владимир Путин отправится с визитом в Казахстан.