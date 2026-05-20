Китай готов содействовать в переговорах по ядерной программе Ирана

Официальный представитель МИД Китая заявила о том, что в Пекине готовы оказать посреднические усилия в процессе переговоров США и Ирана по урегулированию ядерного вопроса.

Китай готов выступить в качестве участника политико-дипломатического урегулирования между США и Ираном, такое заявление сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Как она уточнила, китайская сторона готова выступить как участник переговоров по вопросу ядерной сделки.

"Мы постоянно поддерживаем решение ядерной проблемы Ирана путем диалога и переговоров"

– Мао Нин

Она отметила, что Китай, как и прежде, выступает за урегулирование конфликта вокруг Ирана и намерен содействовать защите международной системы ядерного нераспространения.

По словам Нин, Пекин поддерживает контакты и с Вашингтоном, и с Тегераном.

"Вовлеченные стороны воспользуются шансом для достижения договоренностей, учитывающих взаимные озабоченности"

– Мао Нин