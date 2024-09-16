Население Грузии постепенно избавляется от бедности

Власти Грузии постоянно работают над улучшением условий жизни населения страны – только за минувший 2025 год преодолеть черту бедности удалось 2,3% ее жителей, сейчас за чертой бедности живут лишь 7,1% населения, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

В прошлом году минимальных средств к существованию не хватало 6% жителей городов и 9% жителей сел, однако с 2024 года этот показатель для городов снизился на 1,8%, а для сел – на 2,9%, передает Sputnik Грузия.

Наименее защищенными в финансовом плане в стране остаются дети и несовершеннолетние, то есть граждане в возрасте до 18 лет – в минувшем 2025 году таковых насчитывалось 9,2%, это на 2,9 процентного пункта меньше, чем годом ранее.

Напомним, ранее мы писали о том, что уровень бедности в Грузии с каждым годом снижается: в 2022 году было на 11% больше людей, находящихся за чертой бедности, в сравнении с 2023 годом, с 2012 по 2023 год уровень бедности сократился на 200 тыс человек. К 2030 году власти страны планируют полностью ликвидировать бедность и справиться с безработицей. Этот вопрос – общенациональный приоритет грузинских властей, сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.