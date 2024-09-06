Рост экономики Грузии обогнал Армению и Азербайджан

Грузия – страна с самой быстрорастущей экономикой на Южном Кавказе. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Экономика Грузии продолжает развиваться: за 7 месяцев рост составил почти 10%, что является лучшим результатом среди региона Южного Кавказа, рассказал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Еще раз отмечу, что для нас главное – сохранить этот высокий темп экономического роста, что является лучшим путем преодоления безработицы, преодоления бедности, и все это, естественно, поэтапно повысит качество благополучия в нашей стране"

- Ираклий Кобахидзе

Только за июль грузинская экономика развивалась на 13% быстрее, чем в середине лета прошлого года.

Недавно политик уже говорил о стремительном снижении бедности в стране: за 11 лет число нищих снизилось на 200 тыс человек. Он также высказал намерение полностью искоренить бедность к 2030 году. К этому же времени Грузия планирует ликвидировать безработицу.