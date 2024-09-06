Вестник Кавказа

Рост экономики Грузии обогнал Армению и Азербайджан

Рост экономики Грузии обогнал Армению и Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия – страна с самой быстрорастущей экономикой на Южном Кавказе. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Экономика Грузии продолжает развиваться: за 7 месяцев рост составил почти 10%, что является лучшим результатом среди региона Южного Кавказа, рассказал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Еще раз отмечу, что для нас главное – сохранить этот высокий темп экономического роста, что является лучшим путем преодоления безработицы, преодоления бедности, и все это, естественно, поэтапно повысит качество благополучия в нашей стране"

- Ираклий Кобахидзе

Только за июль грузинская экономика развивалась на 13% быстрее, чем в середине лета прошлого года.

Недавно политик уже говорил о стремительном снижении бедности в стране: за 11 лет число нищих снизилось на 200 тыс человек. Он также высказал намерение полностью искоренить бедность к 2030 году. К этому же времени Грузия планирует ликвидировать безработицу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1275 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Чемпион UFC Мераб Двалишвили получит орден

Чемпион UFC Мераб Двалишвили получит орден

Пашиняна ждут в Грузии

Пашиняна ждут в Грузии

Власти Грузии хотят справиться с бедностью к 2030 году

Власти Грузии хотят справиться с бедностью к 2030 году

Тбилиси исключил вмешательство России в выборы в Грузии

Тбилиси исключил вмешательство России в выборы в Грузии

Премьер Грузии обвинил НПО в противовластной агитации

Премьер Грузии обвинил НПО в противовластной агитации

Кобахидзе: приезд Михаэля Рота будет контрпродуктивным

Кобахидзе: приезд Михаэля Рота будет контрпродуктивным

Кобахидзе оценил шансы Зурабишвили на переизбрание

Кобахидзе оценил шансы Зурабишвили на переизбрание

Каха Каладзе не попал в партийный список &quot;Грузинской мечты&quot;

Каха Каладзе не попал в партийный список "Грузинской мечты"

Правительство Грузии начнет финансировать неправительственные организации

Правительство Грузии начнет финансировать неправительственные организации

Германия против запуска переговоров о вступлении Грузии в ЕС

Германия против запуска переговоров о вступлении Грузии в ЕС

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы