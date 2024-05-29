Власти Грузии хотят справиться с бедностью к 2030 году

Уровень бедности в Грузии с каждым годом снижается: к концу декабря власти страны ожидают продолжение положительной тенденции. К 2030 году они хотят полностью ликвидировать бедность.

Грузинские власти надеются на снижения уровня бедности в стране к концу 2024 года, отметил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Этот вопрос – общенациональный приоритет.

Бедность в Грузии постепенно сокращается: в 2022 году было на 11% больше людей, находящихся за чертой бедности, в сравнении с 2023 годом. Об этом говорят данные службы статистики «Сакстат».

«Уже в этом году мы ожидаем серьезного снижения уровня бедности. Мы надеемся, что уровень бедности к концу года снизится до однозначных цифр, и нам следует продолжать такими темпами»

- Ираклий Кобахидзе

Он добавил, что с 2012 по 2023 год уровень бедности сократился на 200 тыс человек. При таких же темпах Грузия к 2030 году сможет полностью справиться не только с нищетой, но и с безработицей.