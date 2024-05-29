Вестник Кавказа

Власти Грузии хотят справиться с бедностью к 2030 году

Тбилисский двоорик
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уровень бедности в Грузии с каждым годом снижается: к концу декабря власти страны ожидают продолжение положительной тенденции. К 2030 году они хотят полностью ликвидировать бедность.

Грузинские власти надеются на снижения уровня бедности в стране к концу 2024 года, отметил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Этот вопрос – общенациональный приоритет.

Бедность в Грузии постепенно сокращается: в 2022 году было на 11% больше людей, находящихся за чертой бедности, в сравнении с 2023 годом. Об этом говорят данные службы статистики «Сакстат».

«Уже в этом году мы ожидаем серьезного снижения уровня бедности. Мы надеемся, что уровень бедности к концу года снизится до однозначных цифр, и нам следует продолжать такими темпами»

- Ираклий Кобахидзе

Он добавил, что с 2012 по 2023 год уровень бедности сократился на 200 тыс человек. При таких же темпах Грузия к 2030 году сможет полностью справиться не только с нищетой, но и с безработицей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
545 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Когда закончится купальный сезон в Ставрополе 2024?

Когда закончится купальный сезон в Ставрополе 2024?

Свет вернулся в Махачкалу после пожара на подстанции

Свет вернулся в Махачкалу после пожара на подстанции

Вода вернулась в округ Ставропольского края

Вода вернулась в округ Ставропольского края

Шовкет Мамедова: путь первой азербайджанской оперной певицы

Шовкет Мамедова: путь первой азербайджанской оперной певицы

Муфтият Дагестана создал экспертный совет по исламскому банкингу и бизнесу

Муфтият Дагестана создал экспертный совет по исламскому банкингу и бизнесу

Забег вокруг горы Машук стартует в Пятигорске

Забег вокруг горы Машук стартует в Пятигорске

Самый быстрый рост цен на &quot;вторичку&quot; обнаружили в Махачкале

Самый быстрый рост цен на "вторичку" обнаружили в Махачкале

Дамбу на реке Большая Лаба восстановили в КЧР

Дамбу на реке Большая Лаба восстановили в КЧР

Ставрополье готово к зиме на 87%

Ставрополье готово к зиме на 87%

Более сотни опасных лифтов заменят во Владикавказе

Более сотни опасных лифтов заменят во Владикавказе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы