Бедность упала до рекорда в Грузии

Уровень бедности в Грузии на данный момент минимален за всю историю страны. За чертой бедности в прошлом году находились лишь около 12% жителей Грузии. Выбиться из бедности смогли 140 тыс человек.

Количество бедных в Грузии сократилось до минимального – настолько низким показатель не был никогда, сообщил замглавы Минэкономики Вахтанг Цинцадзе.

По данным статистического ведомства "Сакстат", в минувшем году за чертой бедности были 11,8% жителей Грузии, что на 3,8 п.п. меньше, чем годом ранее.

Замминистра уточнил, что преодолеть бедность смогли за год около 140 тыс граждан. Если брать данные за последние три года, то количество переставших быть бедными превысит 350 тыс.

"Мы ожидаем, что высокие темпы экономического роста сохранятся и в ближайшие годы, что будет способствовать дальнейшему сокращению бедности и повышению покупательной способности населения"

– Цинцадзе