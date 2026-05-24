Рубио и Мирзоян подпишут меморандум о взаимопонимании в Ереване

Глава Госдепа Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня в ходе визита госсекретаря в Ереван подпишут меморандум о взаимопонимании.

Церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Арменией состоится сегодня в Ереване, такое заявление распространил Госдеп США.

В нем отмечается, что глава американского дипломатического ведомства Марко Рубио сегодня совершит визит в Ереван, где и пройдет подписание.

"Госсекретарь США Марко Рубио примет участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване"

– Госдепартамент

Напомним, о визите Рубио в Армению стало известно накануне. Ранее поездка не анонсировалась.

В программу визита входит встреча глав внешнеполитических ведомств США и Армении. По ее итогам дипломаты выступят с совместным заявлением для прессы. Кроме того, состоится подписание ряда двусторонних документов.