Туристический налог принес бюджету Ставрополя 9,6 млн руб за 2026 год

По итогам первой половины 2026 года суммарный объем доходов от туристического налога составил 9,6 млн руб при общем туристическом потоке в 104,6 тыс гостей.

В Ставропольском крае объем поступлений от туристического налога в бюджет достиг 9,6 млн руб за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщили в комитете экономического развития и торговли администрации Ставрополя.

В аналогичном периоде 2025 года платежи отсутствовали, поскольку сбор начал действовать с 1 апреля. Бюджетом на 2026 год предусмотрены доходы по этой статье в размере 15,5 млн руб, тогда как годом ранее итоговая сумма поступлений составила 9,5 млн руб.

Муниципалитеты самостоятельно устанавливают базовую налоговую ставку, при этом минимальный платеж строго зафиксирован на уровне 100 руб.

За январь-июнь 2026 года Ставрополь принял 104,6 тыс туристов, превысив результат прошлого года в 104,3 тыс человек. Рост турпотока обеспечен развитием делового туризма и экскурсионных программ, поэтому по итогам года ожидается прибытие не менее 220 тыс гостей против 218,5 тыс туристов годом ранее.

Напомним ранее по итогам первого квартала 2026 года туристический налог принес бюджету Ставрополя 5 млн руб. Туристический поток в город за январь-март достиг 49,3 тыс человек, что на 1,2% превышает результат аналогичного периода 2025 года в 48,7 тыс гостей.