Вестник Кавказа

Президент Словакии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Словакии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Словацкий лидер сегодня начал официальный ответный визит в Азербайджан с прилета в международный аэропорт Физули и встречи с министром иностранных дел республики.

Президент Словакии Петер Пеллегрини сегодня прибыл в Физулинский международный аэропорт в рамках официального визита в Азербайджан. Об этом сообщают официальные источники.

​В аэропорту словацкого лидера торжественно встретили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и другие официальные лица. 

​Напомним, ранее 8-9 декабря 2025 года президент АР Ильхам Алиев посещал Словакию с первым в истории отношений двух государств официальным визитом. Прилет Петера Пеллегрини в Баку носит статус ответного политического жеста.

​На переговорах стороны обсудят сотрудничество в энергетике, промышленности и технологиях, развитие транспортных связей и упрощение импорта. Также речь пойдет об участии словацких компаний в проектах Великого возвращения в Карабахе и Восточном Зангезуре. Кроме того, запланирован совместный бизнес-форум.

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