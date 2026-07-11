Президент Словакии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Словацкий лидер сегодня начал официальный ответный визит в Азербайджан с прилета в международный аэропорт Физули и встречи с министром иностранных дел республики.

Президент Словакии Петер Пеллегрини сегодня прибыл в Физулинский международный аэропорт в рамках официального визита в Азербайджан. Об этом сообщают официальные источники.

​В аэропорту словацкого лидера торжественно встретили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и другие официальные лица.

​Напомним, ранее 8-9 декабря 2025 года президент АР Ильхам Алиев посещал Словакию с первым в истории отношений двух государств официальным визитом. Прилет Петера Пеллегрини в Баку носит статус ответного политического жеста.

​На переговорах стороны обсудят сотрудничество в энергетике, промышленности и технологиях, развитие транспортных связей и упрощение импорта. Также речь пойдет об участии словацких компаний в проектах Великого возвращения в Карабахе и Восточном Зангезуре. Кроме того, запланирован совместный бизнес-форум.