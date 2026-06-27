Вопросы сотрудничества обсудили глава Минэнерго РФ и президент Ирана

Глава Минэнерго России в рамках поездки в Иран провел встречу с президентом этой страны. В ходе встречи Масуд Пезешкиан сообщил о готовности Исламской Республики активизировать реализацию стратегических договоренностей с РФ.

Иран готов устранить препятствия для реализации совместных с Россией проектов. Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил 13 июля на встрече с главой Минэнерго РФ Сергеем Цивилевым.

"Президент в ходе встречи с министром энергетики РФ подчеркнул необходимость активизировать реализацию стратегических договоренностей между Тегераном и Москвой, заявив о готовности Ирана устранить препятствия для реализации совместных проектов"

– пресс-служба президента ИРИ

В свою очередь, российский министр отметил, что Москва и Тегеран поступательно развивают сотрудничество, в том числе в сфере энергетики.

"Россия и Иран поступательно развивают сотрудничество, в том числе в энергетической сфере, несмотря на все обстоятельства, имевшие место в последние месяцы"

– пресс-служба Минэнерго РФ

Кроме того, Цивилев выразил уверенность в том, что совместная работа в рамках Межправительственной комиссии продолжит способствовать укреплению стратегического партнерства и запуску новых взаимовыгодных проектов.

Особое внимание на встрече было уделено развитию взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе, включая реализацию совместных проектов в газовой отрасли и ход подготовки двусторонних соглашений о сотрудничестве.

"Стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой взаимоотношений Москвы и Тегерана"

– Минэнерго России

Напомним, прибыл в Иран в качестве сопредседателя Российско-Иранской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК). В ходе поездки он встретился с главами Миннефти и Минэнерго Ирана Мохсеном Пакнежадом и Аббасом Алиабади.