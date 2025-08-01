На Байконуре провели встречу главы "Роскосмоса" и NASA

Глава "Роскосмоса" провел встречу с руководителем NASA. Еще одну встречу стороны планируют провести в ближайшее время.

На Байконуре состоялась встреча главы "Роскосмоса" и NASA Дмитрия Баканова и Джареда Айзекмана. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой российской госкорпорации.

Отмечается, что Айзекман будет присутствовать на запуске корабля "Союз МС-29". Кроме того, ожидается еще одна встреча с Бакановым.

Это первый за 8 лет визит руководителя NASA на космодром Байконур.

Напомним, старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" должен состояться 14 июля.