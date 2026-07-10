Технические переговоры по ядерной сделке ведут Вашингтон и Тегеран

Представители США и Ирана продолжают контакты по ядерной сделке. Одним из обсуждаемых вопросов являются дальнейшие действия с обогащенным ураном
Соединенные Штаты и Иран продолжают вести технические переговоры по ядерной сделке. Об этом сообщил постпред США при Орагнизации Объединенных Наций (ООН) Майк Уолтц.
"Стоит отметить, что технические переговоры по ядерной программе, на которых сильнее всего сфокусирован президент Трамп, продолжаются"
– американский постпред
Он подчеркнул, что диалог касается инспекций, дальнейших действий с обогащенным ураном, программой обогащения.
Напомним, в ночь с 11 на 12 июля США вновь атаковали военные цели на территории Ирана, а КСИР в ответ обстрелял ракетами американские объекты в странах Персидского залива. Обмен ударами стал третьим за эту неделю.