Новую систему для выдачи топлива ввели в Севастополе

Власти Севастополя сообщили о внедрении новой системы распределения QR-кодов для заправки топлива.

В Севастополе переходят на новую систему распределения QR-кодов на топливо, такое заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, новые меры позволят сделать процесс получения топлива более удобным и быстрым.

"Не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток. Система будет распределять коды автоматически, а заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов"

– Михаил Развожаев

Как рассказал губернатор города, благодаря новой системе больше нет необходимости пытаться подать заявку в конкретное время каждый вечер.

Также, автоматизация процесса призвана исключить возможность использования сторонних программ для получения преимуществ.

Кроме того, подчеркнул Развожаев, "система уравняет шансы всех пользователей - скорость интернета или количество устройств больше не повлияют на результат".