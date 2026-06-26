Севастополь сохранит лимиты на продажу топлива еще на месяц

Лимиты на продажу топлива в Севастополе сохранятся еще на один месяц, однако власти рассчитывают снять все ограничения по истечении этого срока.

В Севастополе ограничения на продажу топлива сохранятся еще на один месяц. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на своей странице в социальной сети.

Руководство города продолжает взаимодействие с федеральным штабом по вопросу наращивания поставок, а также ведет переговоры с федеральными властями и главой Крыма Сергеем Аксеновым о снижении стоимости топлива.

Ситуация с розничной продажей постепенно меняется. С 27 июня в сети АЗС "ТЭС" возобновилась реализация по QR-кодам, а бензин Аи-95 Ultra и дизельное топливо Ultra стали доступны в свободной продаже на шести станциях сети "Атан".

Напомним, что 22 мая в Севастополе ввели ограничения на продажу топлива из-за логистических сложностей, а с 29 мая подобные меры были приняты и на территории Крыма.