Вестник Кавказа

Процесс продажи нефти стал проще – МИД Ирана

Процесс продажи нефти стал проще – МИД Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что процесс продажи нефти упростился после подписания меморандума о взаимопонимании США и Ирана.

Процесс продажи иранской нефти стал значительно проще, такое заявление сделал официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

Об этом он сообщил в ходе брифинга с представителями прессы.

"Ситуация с продажей нефти и нефтехимических продуктов заметно упростилась"

– Эсмаил Багаи

Как подчеркнул офицальный представитель иранского дипведомства, это связано с заключением соглашения США и Ирана о взаимопонимании.

Напомним, ранее управление по контролю за иностранными активами минфина США

(OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов.

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