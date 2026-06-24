Процесс продажи нефти стал проще – МИД Ирана

В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что процесс продажи нефти упростился после подписания меморандума о взаимопонимании США и Ирана.
Процесс продажи иранской нефти стал значительно проще, такое заявление сделал официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.
Об этом он сообщил в ходе брифинга с представителями прессы.
"Ситуация с продажей нефти и нефтехимических продуктов заметно упростилась"
– Эсмаил Багаи
Как подчеркнул офицальный представитель иранского дипведомства, это связано с заключением соглашения США и Ирана о взаимопонимании.
Напомним, ранее управление по контролю за иностранными активами минфина США
(OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов.