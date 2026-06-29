Детские лагеря Туапсе готовы принять не попавших в Артек школьников

В связи с отменой режима чрезвычайной ситуации детские базы отдыха Туапсе готовы оперативно принять школьников, которые не смогли попасть в крымский Артек.

На территории Туапсинского района Краснодарского края официально сняли региональный режим чрезвычайной ситуации, что позволило лагерям начать оперативный прием туристических групп. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.

Отели, предприятия общепита и пляжи муниципалитета открыты для туристов и работают в обычном режиме, а детские базы обеспечены всем необходимым для комфортного проживания школьников.

Глава профильного комитета РСТ и директор компании "Диал-тур" Татьяна Иванова положительно оценила готовность туапсинских объектов, отметив наличие развитой инфраструктуры и образовательных программ для размещения не попавших в международный центр Артек детей.

Представитель организации добавила, что базы отдыха в этом районе много лет пользуются стабильным спросом. Повторные визиты школьников подтверждают высокий уровень доверия родителей к качеству сервиса и безопасности пребывания.

Напомним, с 22 июня до 1 сентября 2026 года в Крыму действует полный запрет на прием и размещение организованных детских групп в любых лагерях, а также других туристических объектах на территории республики.