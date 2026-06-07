Вестник Кавказа

Под Туапсе появится пятизвездочный курорт за 28 млрд рублей

Гостиничный номер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупный гостиничный комплекс уровня 5* появится в Туапсинском районе. Инвестиции в проект превысят 28 млрд рублей.

Пятизвездочный гостиничный комплекс Alean Select Agoy ("Алеан Селект Агой") строится в селе Агой Туапсинского района Краснодарского края, рассказала коммерческий директор ГК "Метрикс Development" Юлия Сидорова.

""Алеан Селект Агой" — это жемчужина наших проектов. Это гостиничный комплекс, который расположен на первой береговой линии в Туапсинском районе Краснодарского края. <...> Сейчас активная стадия его реализации, получено проектное финансирование на весь объем в размере 28,2 млрд рублей"

– Юлия Сидорова

В беседе с РБК ТВ Юг она добавила, что на площадке работает офис продаж со смотровой площадкой.

Отметим, что курортный комплекс "Алеан Селект Агой" – один из крупнейших туристических проектов на Кубани, которые были представлены на ПМЭФ-2026. Площадь комплекса составит 137 тыс кв м, объект будет включать более 1500 номеров.

Ожидается, что гостиничный комплекс Алеан в Агое будет достроен в 2030 году.

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