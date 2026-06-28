Вестник Кавказа

Сборная Марокко одержала победу над Нидерландами в серии пенальти

Сборная Марокко одержала победу над Нидерландами в серии пенальти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборные Нидерландов и Марокко провели игру в рамках 1/16 финала ЧМ-2026, победу одержали марокканцы по итогу серии пенальти.

Матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Нидерландов и Марокко завершился победой марокканцев.

Встреча состоялась в мексиканском Гуадалупе на стадионе Estadio BBVA ("Монтеррей-стэдиум").

Счет был открыт на 72-й минуте, гол забил в ворота соперников Коди Гакпо, затем на 1-й добавленной к основному времени матча минуте счет сравнял Исса Диоп.

Было назначено дополнительное время, в которое победитель так и не был установлен. Затем состоялась серия пенальти. В серии пенальти победила сборная Марокко — 3:2.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
770 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.