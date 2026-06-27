Чемпионат мира: впереди решающие матчи

Алексей Власов

На чемпионате мира по футболу завершился групповой турнир. Впереди матчи на вылет. Какие первые выводы можно сделать после этой стадии турнира? Кто разочаровал, а кто подтвердил свой статус фаворита?

Разочарования

Сборная Турции

О турнирном фиаско турецкой сборной ВК уже писал после завершения второго тура на групповом этапе. Последний матч на чемпионате турки выиграли у США, но для американцев эта встреча уже ничего не решала. Хлопнуть дверью на прощание получилось, но дома подопечных Монтеллы ждут серьезные разборки. Фанаты негодуют, федерация выражает поддержку тренеру, СМИ, как всегда, требуют перемен. Очевидно, что, обладая перспективным составом, сборная Турции не смогла реализовать даже половину собственных возможностей.

Уругвай

Еще более громкое падение. Ни игры, ни результата. Местная Федерация футбола была настолько раздражена случившимся, что отменила чартер, который должен был доставить игроков на родину – летайте эконом-классом, неудачники. И тут главным виновником объявлен главный тренер, аргентинец Марсело Бьелса – тактика устарела, с игроками не общался, ввел в сборной казарменные порядки, ошибался с выбором состава (странная вера в голкипера Фернандо Муслеру).

Действительно, визуально уругвайцы смотрелись крайне блекло, не предложив оппонентам ничего, кроме непрерывных навесов в штрафную.

Узбекистан

Три поражения без шансов. Ладно Португалия и Колумбия, но 3-1 от Конго? Критические стрелы СМИ направляют опять-таки в сторону тренера – Фабио Каннаваро. Итальянец уже ответил раздосадованным узбекским журналистам в стиле Аршавина, мол, ваши ожидания – ваши проблемы. Однако в данном случае сработал эффект завышенных ожиданий. Реальный уровень сборной Узбекистана примерно соответствует полученному результату. Наличие игроков, выступающих в ведущих европейских клубах, далеко не всегда равняется потенциалу командной игры. В итоге чрезмерность критики не соответствует возможностям команды. Теперь надо засучить рукава и готовиться к Кубку Азии-2027. Там будет полегче.

Не убедили

Англия

Торжествующие голоса после стартовой победы англичан как-то стихли. Команда вышла из группы с первого места, но даже матч с Панамой не продемонстрировал реально высокий потенциал сборной. Если бы не Кейн, то выделить кого-то из игроков атаки было бы просто невозможно. Главный тренер Томас Тухель обещал перестроить командную игру после печальной памяти эры Саутгейта. Но перестройка пока выходит только на словах. Об этом говорил и тренер Томас Тухель после неудачной игры с Ганой:

Мы испытываем проблемы против низкого блока. Гану мы пытались победить, но в актив можно записать только то, как контролировали контратаки. Остроты у чужих ворот не хватало. Пока я не нашел рецепт, с помощью которого мы бы пошагово создавали моменты

Подобная самокритичность только приветствуется, но болельщики ждут подвигов на поле не только от Кейна, который, пожалуй, единственный игрок команды, к которому не может быть никаких претензий.

Португалия

Уступили колумбийцам первое место в группе и не оставили за три проведенных матча внятного впечатления. Эксперты указывают, что далеко не всегда присутствие на поле Криштиану Роналду идет на пользу его партнерам. Зависимость от одного, пусть даже выдающегося игрока может стать фактором риска в игре против более сильных соперников. Впрочем, уже на групповой стадии, колумбийцы смотрелись ничуть не хуже португальцев.

Фавориты

Франция

Усман Дембеле и Килиан Мбаппе отрепетировали голевое шоу на втором составе сборной Норвегии. Команда явно на ходу и пока слабых мест в составе не просматривается. Сборная Франции выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ-2026 и стала седьмой сборной в истории ЧМ, которой удалось выиграть все три матча и забить 10 и более голов. Первое испытание в играх на вылет – сборная Швеции. У скандинавов мощная атака, но довольно сомнительная оборона. Игра может стать богатой на голы, но все говорит в пользу того, что Франция один из главных фаворитов нынешнего первенства.

Аргентина

Великий Месси еще раз явил свое истинное величие, но и его окружение вполне достойно победы на ЧМ-2026. Месси забил в семи матчах подряд на мировых первенствах, что стало новым рекордом и побил собственный рекорд по общему количеству голов на мировых первенствах - 19. Вместе с французами Аргентина смотрится как безусловный фаворит. Вряд ли команда Кобо-Верде создаст серьезные проблемы на стадии 1/16 финала, а дальше важно обойтись без травм. Финал Франция-Аргентина, вот это было бы зрелище.