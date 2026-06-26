ЧМ-2026: Канада стала первой участницей 1/8 финала

Матчем сборных ЮАР и Канады стартовала 1/16 финала на ЧМ-2026. Исход противостояния был решен за несколько минут до конца матча.

Сборная Канады обыграла команду ЮАР на чемпионате мира по футболу 2026 и вышла в 1/8 финала. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил на 92-й минуте канадский полузащитник Стивен Эуштакиу.

Канада впервые в истории пробилась в 1/8 финала мирового первенства. Ее соперник определится в матче Нидерланды – Марокко. Эта игра состоится 30 июня. Начало – в 04:00 (мск).