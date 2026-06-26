ЧМ-2026: определились все пары 1/16 финала

Сегодня утром сформировалась полная сетка плей-офф чемпионата мира по футболу 2026. Борьбу за трофей продолжат 32 сборные.
На чемпионате мира по футболу 2026 матчами Иордания – Аргентина (1:3) и Алжир – Австрия (3:3) завершился групповой этап.
По его итогам определились все участники 1/16 финала:
- ЮАР – Канада (28 июня, 22:00 мск)
- Бразилия – Япония (29 июня, 20:00 мск)
- Германия – Парагвай (29 июня, 23:30 мск)
- Нидерланды – Марокко (30 июня, 04:00 мск)
- Кот-д'Ивуар – Норвегия (30 июня, 20:00 мск)
- Франция – Швеция (1 июля, 0:00 мск)
- Мексика – Эквадор (1 июля, 04:00 мск)
- Англия – ДР Конго (1 июля, 19:00 мск)
- Бельгия – Сенегал (1 июля, 23:00 мск)
- США – Босния и Герцеговина (2 июля, 03:00 мск)
- Испания – Австрия (2 июля, 22:00 мск)
- Португалия – Хорватия (3 июля, 02:00 мск)
- Швейцария – Алжир (3 июля, 06:00 мск)
- Австралия – Египет (3 июля 21:00 мск)
- Аргентина – Кабо-Верде (4 июля, 01:00 мск)
- Колумбия – Гана (4 июля, 04:30 мск)
Первый финалист ЧМ-2026 определится в верхней части сетки, куда попали: Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Германия, Испания, Канада, Нидерланды, Марокко, Парагвай, Португалия, Сенегал, США, Франция, Хорватия, Швеция, ЮАР.
Второй финалист определится в нижней части сетки. В нее попали:
Австралия, Алжир, Англия, Аргентина, Бразилия, Гана, ДР Конго, Египет, Кабо-Верде, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Мексика, Норвегия, Швейцария, Эквадор, Япония.