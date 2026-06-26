Вестник Кавказа

ЧМ-2026: определились все пары 1/16 финала

ЧМ-2026: определились все пары 1/16 финала
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром сформировалась полная сетка плей-офф чемпионата мира по футболу 2026. Борьбу за трофей продолжат 32 сборные.

На чемпионате мира по футболу 2026 матчами Иордания – Аргентина (1:3) и Алжир – Австрия (3:3) завершился групповой этап.

По его итогам определились все участники 1/16 финала:

  • ЮАР – Канада (28 июня, 22:00 мск)
  • Бразилия – Япония (29 июня, 20:00 мск)
  • Германия – Парагвай (29 июня, 23:30 мск)
  • Нидерланды – Марокко (30 июня, 04:00 мск)
  • Кот-д'Ивуар – Норвегия (30 июня, 20:00 мск)
  • Франция – Швеция (1 июля, 0:00 мск)
  • Мексика – Эквадор (1 июля, 04:00 мск)
  • Англия – ДР Конго (1 июля, 19:00 мск)
  • Бельгия – Сенегал (1 июля, 23:00 мск)
  • США – Босния и Герцеговина (2 июля, 03:00 мск)
  • Испания – Австрия (2 июля, 22:00 мск)
  • Португалия – Хорватия (3 июля, 02:00 мск)
  • Швейцария – Алжир (3 июля, 06:00 мск)
  • Австралия – Египет (3 июля 21:00 мск)
  • Аргентина – Кабо-Верде (4 июля, 01:00 мск)
  • Колумбия – Гана (4 июля, 04:30 мск)

Первый финалист ЧМ-2026 определится в верхней части сетки, куда попали: Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Германия, Испания, Канада, Нидерланды, Марокко, Парагвай, Португалия, Сенегал, США, Франция, Хорватия, Швеция, ЮАР.

Второй финалист определится в нижней части сетки. В нее попали:

Австралия, Алжир, Англия, Аргентина, Бразилия, Гана, ДР Конго, Египет, Кабо-Верде, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Мексика, Норвегия, Швейцария, Эквадор, Япония.

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