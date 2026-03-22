В Китае оценили азербайджанские товары

Участники 9-й международной выставки "Китай – Евразия", проходившей в китайском мегаполисе Урумчи, по достоинству оценили произведенную в Азербайджане продукцию предприятий страны и познакомились с ее инвестиционными возможностями.

Азербайджан представил на своем национальном стенде на 9-й международной выставке "Китай - Евразия", проходившей с 25 по 29 июня в городе Урумчи, продукцию под брендом Made in Azerbaijan, сообщили в пресс-службе министерства экономики Азербайджанской Республики.

Помимо продуктов питания и других товаров азербайджанских производителей, гостям и участникам выставки был представлен экономический и инвестиционный потенциал страны, ее транспортно-транзитные возможности: стенд организовал аппарат торгового представителя Азербайджана в Китае b Торговый дом Азербайджана, работающий в Пекине, передает Trend.

С презентацией на Конференции по местному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем (Шаньдун) и странами Шанхайской организации сотрудничества выступил торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу, который рассказал о бизнес-среде Азербайджана, его инвестиционном потенциале и возможностях, созданных для инвесторов, а также о перспективах развития торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

Напомним, выставка "Китай – Евразия" проводится с 2011 года, за это время она уже стала одной из важнейших международных торгово-экономических платформ Китая. Выставка служит расширению торговли, инвестиций и промышленного партнерства между странами Азии и Европы: в 9-й выставке приняли участие более 2 тысяч компаний и структур из 27 стран, регионов и международных организаций.