Вестник Кавказа

В ЕС продлили ограничения на полеты на Ближний Восток до 8 июля

В ЕС продлили ограничения на полеты на Ближний Восток до 8 июля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиационный регулятор ЕС продлил до 8 июля ограничения на рейсы на Ближний Восток. Авиавласти допускают вероятность эскалации в регионе.

Авиационные власти Евросоюза (EASA) продлили до 8 июля рекомендации для авиакомпаний не совершать рейсы над зоной боевых действий на Ближнем Востоке

"Срок действия информационного бюллетеня о зонах конфликта продлен до 8 июля 2026 года, если он не будет пересмотрен ранее"

– EASA

В EASA рекомендуют ограничить полеты над Ираном, Ираком, Израилем, Саудовской Аравией, ОАЭ и рядом других стран региона. В регуляторе зафиксировали снижение уровня угрозы для пассажирской авиации, однако при этом отмечается возможность повторной эскалации.

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