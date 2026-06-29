В ЕС продлили ограничения на полеты на Ближний Восток до 8 июля

Авиационный регулятор ЕС продлил до 8 июля ограничения на рейсы на Ближний Восток. Авиавласти допускают вероятность эскалации в регионе.
Авиационные власти Евросоюза (EASA) продлили до 8 июля рекомендации для авиакомпаний не совершать рейсы над зоной боевых действий на Ближнем Востоке.
"Срок действия информационного бюллетеня о зонах конфликта продлен до 8 июля 2026 года, если он не будет пересмотрен ранее"
– EASA
В EASA рекомендуют ограничить полеты над Ираном, Ираком, Израилем, Саудовской Аравией, ОАЭ и рядом других стран региона. В регуляторе зафиксировали снижение уровня угрозы для пассажирской авиации, однако при этом отмечается возможность повторной эскалации.