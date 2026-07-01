Вестник Кавказа

Россияне стали лидерами по тратам в Азербайджане среди иностранных туристов

Россияне стали лидерами по тратам в Азербайджане среди иностранных туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские туристы стали лидерами по тратам в Азербайджане. Россияне оставили в этом году 283 млн манатов в ходе поездок.

Иностранные туристы за первые пять месяцев года потратили в Азербайджане почти 1 млрд манатов. Россияне стали лидерами по тратам, на их долю приходится 283 млн манатов (около 9%). 

Туристы из Турции оставили в стране 126 млн манатов (примерно 2%). На третьем месте – гости из Индии, которые потратили 53 млн манатов. 

По данным Госкомстата, большая часть трат связана с транспортными услугами – 430 млн манатов. Чуть больше 170 млн манатов ушло на гостиницы, еще столько же – на питание.

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