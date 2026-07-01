Вестник Кавказа

В Армению из Азербайджана отправят 14 вагонов с российской пшеницей

В Армению из Азербайджана отправят 14 вагонов с российской пшеницей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан снова выступит транзитным пунктом в рамках поставки зерна из России в Армению. Армения получит 14 вагонов с пшеницей.

Армения получит очередную партию российской пшеницы по железной дороге. Состав отправится транзитом через Азербайджан

Сообщается, что зерно будет доставлено в 14 грузовых вагонах. Поезд отправится со станции Баладжары. 

Отметим, что в конце июня тем же маршрутом была отправлена партия российского зерна в 490 т. Всего в Армению экспортировано из России транзитом через Азербайджан свыше 29 тыс т пшеницы.

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