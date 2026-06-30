Вестник Кавказа

Нетаньяху готов отказаться от американских денег

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Израильский премьер заявил о том, что рассматривает возможности отказа от финансовой помощи со стороны США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о том, что планирует отказаться от финансовой поддержки Соединенных Штатов.

Об этом он сообщил в эфире израильского телевидения, сравнив американские деньги с пособием.

"Я хочу отказаться от американской помощи. Это как социальное пособие. Я не хочу его"

– Биньямин Нетаньяху

По его словам, он хотел бы, чтобы "за десять лет Израиль постепенно снижал зависимость от США".

Премьер-министр мотивировал свои стремления успехами национальной экономики Израиля.

 "Финансирование США представляет лишь малую часть ВВП, а у Израиля уже достаточно финансовых возможностей, чтобы полагаться исключительно на свои ресурсы"

– Биньямин Нетаньяху

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