Нетаньяху готов отказаться от американских денег

Израильский премьер заявил о том, что рассматривает возможности отказа от финансовой помощи со стороны США.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о том, что планирует отказаться от финансовой поддержки Соединенных Штатов.
Об этом он сообщил в эфире израильского телевидения, сравнив американские деньги с пособием.
"Я хочу отказаться от американской помощи. Это как социальное пособие. Я не хочу его"
– Биньямин Нетаньяху
По его словам, он хотел бы, чтобы "за десять лет Израиль постепенно снижал зависимость от США".
Премьер-министр мотивировал свои стремления успехами национальной экономики Израиля.
"Финансирование США представляет лишь малую часть ВВП, а у Израиля уже достаточно финансовых возможностей, чтобы полагаться исключительно на свои ресурсы"
– Биньямин Нетаньяху