Аш-Шараа призвал Израиль покинуть юг Сирии

Глава Сирии призвал израильское руководство вывести войска из буферной зоны после рейда и столкновений с населением в минувшие выходные.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа выступил с призывом к руководству Израиля вывести военных с юга страны, передает агентство Associated Press.

Сообщается, что аш-Шараа призвал Израиль выйти из буферной зоны общей площадью порядка 235 кв км на юге Сирии , также он осудил недавние действия израильских вооруженных сил на этой территории.

Напомним, 28 июня силы ЦАХАЛ ликвидировали нескольких вооруженных террористов в буферной зоне на юге Сирии, рейд израильских военных был встречен сопротивлением местного населения.